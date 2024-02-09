«Наша частичка»: музкритик оценил шансы подопечной Пелагеи на Евровидении Продюсер Бабичев: шансы подопечной Пелагеи Голан на Евровидении оценивают высоко

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Саша Гинер, Эден Голан и Ева Лепс (слева направо)

На проекте «Голос. Дети» Эден Голан зарекомендовала себя как достаточно серьезная творческая единица, она вполне может принести Израилю победу на Евровидении, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, певица слушает много музыки и в ее вокале чувствуется ориентир на лучшие музыкальные образцы.

Сразу чувствуется ее серьезная музыкальная информированность и музыкальный кругозор. Что-то можно услышать от Рианны, что-то — от Адель, что-то — от Уитни Хьюстон. Все это, конечно, в детском исполнении, учитывая, что девчонка начала профессионально заниматься в 9 лет. Это был серьезный успех, тогда она дошла до финала «Голоса». С годами она стала только ярче и крепче, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик подчеркнул, что результат Голан будет зависеть от песни, которую обещали презентовать в начале марта, однако уже сейчас букмекеры котируют Израиль высоко. Бабичев признался, что будет поддерживать певицу на Евровидении, поскольку в ней есть «наша частичка».

Приятно, что есть наша частичка на Евровидении. Она прекрасно говорит на русском языке. В целом, зная ее потенциал, хоть есть такая возможность за кого-то поболеть в этом году, — добавил Бабичев.

Подопечная Пелагеи на шоу «Голос. Дети» Эден Голан представит Израиль на конкурсе «Евровидение-2024» в Швеции. В финале отборочных туров она исполнила песню I Don’t Want To Miss A Thing группы Aerosmith, которую посвятила израильским заложниками, похищенным ХАМАС. Девушка родилась в Израиле, но выросла и начинала свою певческую карьеру в России. На родину она вернулась около двух лет назад. В 2018 году артистка попала в команду Пелагеи в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» и даже дошла до финала, но уступила Рутгеру Гарехту.