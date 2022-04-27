Народный артист России Бутман решил сохранить американское гражданство Член «Единой России» Бутман назвал США великой страной и решил сохранить её гражданство

Игорь Бутман / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Член партии «Единая Россия», народный артист РФ Игорь Бутман заявил NEWS.ru, что не хочет отказываться от американского гражданства. По словам музыканта, наличие второго паспорта позволяет ему комфортно путешествовать в разные страны по рабочим вопросам. Кроме того, джазмен признался, что не является «страшным противником» США и считает Америку великой страной.

Если бы я выбрал политическую карьеру, то, конечно, я должен был бы отказаться от гражданства, которое получил, когда уехал в Америку из СССР после женитьбы на гражданке США. При этом даже тогда я оставался гражданином СССР, — подчеркнул Игорь Бутман.

Музыкант отметил, что никто из «Единой России» не просил его отказаться от американского паспорта, так как однопартийцы понимают, что «это просто комфортно» ему для путешествий по рабочим вопросам.

В Америке мне тоже никто не предлагал делать выбор. Я не являюсь таким страшным противником США, считаю, что у нас очень много общего. Я прожил прекрасное время в Штатах, у меня там очень много друзей, для меня это великая страна, — заключил джазмен.

Бутман добавил, что не видит необходимости делать выбор между двумя гражданствами в свете напряжённых отношений двух стран. Он пояснил, что «давно выбрал музыку», играет её хорошо и хочет «играть лучше и лучше». По словам артиста, это главное кредо его жизни.

Ранее Игорь Бутман сообщил NEWS.ru о готовности выступить перед президентом США Джо Байденом, если ему поручат такую миссию, и пообещал сделать это так хорошо, чтобы Запад «пересмотрел своё отношение к России» и снял «все санкции». При этом перед лидером Украины Владимиром Зеленским джазмен «сейчас играть не стал бы».

Также Бутман рассказал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своё время предлагал ему вступить в ряды либерал-демократов, но музыкант был вынужден отказался, поскольку уже являлся членом партии «Единая Россия».