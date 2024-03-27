«Нахожусь на одном корабле с россиянами»: Успенская о новом гражданстве Успенская заявила, что находится на одном корабле со всеми россиянами

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Любовь Успенская

Россия — это не та страна, которую можно взять голыми руками и победить, заявила певица Любовь Успенская в студии «Русского Радио» в рамках мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». По словам артистки, которые приводит корреспондент NEWS.ru, она приняла российское гражданство после начала специальной военной операции РФ на Украине и теперь находится на «корабле со всеми россиянами».

Я приняла российское гражданство, когда началась спецоперация. Я нахожусь на корабле со всеми россиянами. Я сказала: «Если наш корабль, не дай бог, будет тонуть, я никогда не перейду на другой корабль». Я с Россией навсегда. <...> Россия — это не та страна, которую можно взять голыми руками. Никто ее не победит, — сказала Успенская.

Певица также высказалась о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Успенская заявила, что до сих пор не пришла в себя после трагедии, которая произошла 22 марта. Как подчеркнула артистка, чуть больше месяца назад она выступала там с юбилейным концертом.

Я могу сказать, что до сих пор не пришла в себя. В тот день, когда все случилось, я плакала так, как будто я потеряла самого родного и близкого человека. Это так меня убило. В «Крокус Сити Холле» буквально недавно выступала, у меня был юбилейный концерт 24 февраля, в день рождения. Пострадали невинные люди, я представляю, через что они прошли и в какой ад попали, — заявила Успенская.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что узнал о теракте в «Крокус Сити Холле» сразу после шоу в Мурманске. По словам артиста, его звукорежиссер иногда работает с группой «Пикник», но в тот день он был с ними на гастролях. Лазарев подчеркнул, что оказывает помощь пострадавшим при теракте в Подмосковье, но не хочет об этом «кричать» на всю страну.