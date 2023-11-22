Музкритик объяснил мировую популярность хита Кати Лель «Мой мармеладный» Музкритик Бабичев объяснил мировой успех хита Кати Лель феноменом соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Песня «Мой мармеладный» является визитной карточкой Кати Лель, спустя 20 лет этот хит завирусился в социальных сетях благодаря любопытным моментам в припеве, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, Tik Tok очень любит странные сочетания слов, поэтому композиция быстро поднялась в тренды.

В этом феномен соцсетей, когда вроде бы песня с налетом нафталина, давно забытая и вдруг она ни с того ни с сего благодаря тому же Tik Tok резко поднимается в чартах, приносит радость исполнителю и авторам. Я думаю, она завирусилась, потому что в припеве есть любопытные моменты, которые можно обыграть. Возможно, странные слова и сочетания, что Tik Tok очень любит. А потом пошло-поехало, попала песня в популярные трендовые мировые звуки, и все это нарастает как снежный ком, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик отметил, что подобные тренды не бывают долгоиграющими. Бабичев посоветовал Кате Лель извлечь из этого максимальную выгоду.

Песня Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод.

Более того, эта песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент.