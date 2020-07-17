Мумия в израильском музее возрастом 3 тысячи лет оказалась сделана из зерна

Мумия возрастом около трёх тысяч лет из Израильского национального морского музея оказалась имитацией из грязи и зерна.
В музее долгое время находился египетский саркофаг в виде бога Осириса с «мумией» и ещё один небольшой саркофаг,
Предметы из коллекции отправили на экспертизу, где их изучили с помощью томографии. Большая мумия оказалась подобием человека из зерна и грязи. В саркогфаге поменьше нашли птицу, предположительно, сокола.
В древнем Египте, когда создавалась гробница для человека, туда помещали определённые артефакты и даже некоторых животных вместе с мумифицированными останками. И птицы в древнем Египте играли очень важную роль, так как считалось, что они защитники, — заявила участница исследовательской группы Марсия Хавитт.
Ранее в Музее Мейдстона в британском городе Кент специалисты выяснили, что мумия из Древнего Египта возрастом 2100 лет, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем с пастью волка, писал NEWS.ru.
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