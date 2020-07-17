Мумия в израильском музее возрастом 3 тысячи лет оказалась сделана из зерна

https://static.news.ru/photo/ea040cfa-c83c-11ea-bd50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rambam Health Care Campus

Мумия возрастом около трёх тысяч лет из Израильского национального морского музея оказалась имитацией из грязи и зерна.

В музее долгое время находился египетский саркофаг в виде бога Осириса с «мумией» и ещё один небольшой саркофаг, отмечает Daily Mail. Сотрудники учреждения усомнились в подлинности официальных записей о том, что в экспонатах находились мумифицированные сердца. Предполагалось, что в большом саркофаге находится тело ребёнка.

Предметы из коллекции отправили на экспертизу, где их изучили с помощью томографии. Большая мумия оказалась подобием человека из зерна и грязи. В саркогфаге поменьше нашли птицу, предположительно, сокола.

В древнем Египте, когда создавалась гробница для человека, туда помещали определённые артефакты и даже некоторых животных вместе с мумифицированными останками. И птицы в древнем Египте играли очень важную роль, так как считалось, что они защитники, — заявила участница исследовательской группы Марсия Хавитт.

Ранее в Музее Мейдстона в британском городе Кент специалисты выяснили, что мумия из Древнего Египта возрастом 2100 лет, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем с пастью волка, писал NEWS.ru.