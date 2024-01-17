«Мешал пилить бабло»: Лоза впервые раскрыл причину убийства Листьева Композитор Лоза: Листьева убили, потому что он «мешал пилить бабло»

Фото: Николай Малышев /ИТАР-ТАСС

Владислав Листьев

Первого генерального директора телеканала ОРТ, ведущего «Взгляда» и «Поля чудес» Владислава Листьева убили, потому что он «мешал пилить бабло», предположил в беседе с aif.ru певец и композитор Юрий Лоза. По его словам, журналист предлагал изменить существовавшую в 90-е годы систему на телевидении.

Как подчеркнул Лоза, в тот период на рекламе на ТВ зарабатывались «страшные деньги». Листьев предлагал эти средства использовать по-другому и направить их на развитие программ.

Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал выпендриваться, его и убрали, чтобы не мешал пилить бабло. Поймите меня, экономика правит миром, а телевидением — в том числе и деньги, — высказался Лоза.

Композитор также подчеркнул, что никто и никогда не будет расследовать убийство Листьева. По словам Лозы, журналист начал «бороться с системой», представителям которой он «наступил на хвост». После этого, как отметил Лоза, система «и отреагировала».

Листьева убили в марте 1995 года в подъезде его дома на Новокузнецкой набережной в Москве. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, однако так и осталось нераскрытым. Убийство Листьева стало одним из наиболее громких в 90-х годах.

Ранее Лоза вспомнил о покойном юмористе Михаиле Евдокимове, которому 6 декабря могло исполниться 66 лет. По словам композитора, ставший губернатором Алтайского края артист нажил огромное количество «властных врагов» и провалил практически все свои начинания. Лоза считает, что Евдокимов мог избежать гибели, если бы ехал с положенным по статусу сопровождением.