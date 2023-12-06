«Провалил все свои начинания»: Лоза вспомнил покойного юмориста Евдокимова Лоза заявил, что у покойного Михаила Евдокимова было много властных врагов

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Певец и композитор Юрий Лоза в своем блоге в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) вспомнил о покойном юмористе Михаиле Евдокимове, которому 6 декабря могло бы исполниться 66 лет. По словам Лозы, ставший губернатором Алтайского края артист «нажил огромное количество властных врагов» и «провалил практически все свои начинания». Певец также подчеркнул, что разбившийся на машине в 2005 году Евдокимов мог бы избежать гибели, если бы ехал с положенным по статусу «сопровождением».

У него все хорошо складывалось на эстраде, а потом и в кино. Однако ему всего этого было мало, и он полез в политику. Вроде бы «жизнь удалась», но он не учел нюансов этой должности, коих оказалось великое множество. В результате рассорился с правительством края, сменил 17 заместителей, провалил практически все свои начинания и уже через год правления нажил огромное количество властных чиновных врагов, — заявил Лоза.

Лоза отметил, что Евдокимов в разговоре с ним признавался, что хочет улучшить жизнь своих земляков. Певец также подчеркнул, что нынешнее поколение зрителей не понимает шуток Евдокимова, над которыми смеялись 30 лет назад. Он также сказал, что не знает, смог бы артист удержаться в современном шоу-бизнесе, если бы остался лишь эстрадным артистом.

Ранее Лоза обратил внимание на то, что певица Алла Пугачева уже 15 лет не выступает, но о ней постоянно пишут СМИ. По его словам, Примадонна стала «отставной певицей», поэтому внимание к ее персоне вызывает недоумение.