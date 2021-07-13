Режиссёр Мережко возмутился сравнением непривитых с убийцами

Кинорежиссёр Виктор Мережко считает недопустимым сравнивать не вакцинированных от коронавируса россиян с убийцами, обвиняя их в смерти других людей. Как заявил он в беседе с «Царьградом», нельзя унижать граждан, заставляя их насильно прививаться.

Кинодеятель рассказал, что ему прислали из Москвы снимок афиши, на которой был написан текст: «Сколько ты убил человек, не вакцинировавшись».

Ну, что это такое? Понимаете, каждый человек должен после такой штуки чувствовать себя убийцей. А это значит страх. Это отчаяние перед завтрашним днём, — отметил Мережко.

Режиссёр также добавил, что сегодняшняя ситуация с вакцинацией, тестами, QR-кодами вводит граждан «в транс страха, отчаяния, непонимания того, что их ждёт».

Ранее звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова заявила, что не будет прививаться от коронавируса. Как написала она на своей странице в Instagram, вакцинация является добровольным делом, поэтому не следует граждан принуждать к ней. Она также призвала своих подписчиков уважать друг друга и не делиться на два лагеря — вакцинированных и невакцинированных.