«Меня может сбить автобус»: Том Хэнкс рассказал о цифровой версии себя Том Хэнкс сообщил о появлении в интернете своего цифрового двойника

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Том Хэнкс

67-летний американский актер Том Хэнкс в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил о появлении в Сети своего цифрового двойника, созданного искусственным интеллектом. По словам звезды «Форреста Гампа», в интернете был опубликован рекламный ролик стоматологической клиники, которую представляет виртуальная версия актера и к которой он не имеет никакого отношения.

Осторожно! Появилось видео, рекламирующее какую-то стоматологическую услугу с моим лицом, созданным искусственным интеллектом. Я не имею к этому никакого отношения, — заявил Хэнкс.

Хэнкс также отметил, что современные технологии позволяют воссоздавать людей в любом возрасте и фактически делают их бессмертными. Он выразил беспокойство по поводу того, что его образ будет использоваться даже после смерти.

Завтра меня может сбить автобус, и все, но мои выступления могут продолжаться, и продолжаться, и продолжаться. Ничто не подскажет вам, что это не я, настолько высокую степень реалистичности это может иметь, — сказал Хэнкс.

Это не первый случай, когда внешность актера была подвергнута цифровой обработке, сообщает издание New York Post. Цифровой двойник Хэнкса появится в предстоящем фильме Роберта Земекиса «Здесь», премьера которого намечена на 2024 год.

Ранее американский актер Остин Батлер рассказал, что Хэнкс помог ему избежать проблем с психикой после роли в биографической драме «Элвис». По его словам, во время работы над лентой он так сильно вжился в роль легендарного музыканта Элвиса Пресли, что это стало сказываться на психическом состоянии. Поэтому Хэнкс порекомендовал Батлеру переключиться на другую работу и предупредил, что если просто «спрыгнуть с поезда», ситуация усугубится.