Медики рассказали о состоянии режиссера Александра Митты Врачи назвали состояние режиссера Александра Митты тяжелым

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Митта

Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, сообщает РИА Новости. В больнице также сообщили, что дыхание у пациента самостоятельное.

Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщил, что у режиссёра диагностировали повторный инсульт. Сейчас ситуацию осложняют воспаление почек и сердечные заболевания, пишет канал.

Mash рассказал, что артист находится в «поверхностном оглушении». При этом состоянии человек плохо ориентируется в пространстве и с трудом взаимодействует с окружающими.

Накануне, 12 ноября, режиссеру стало плохо. Прибывшие на место врачи приняли решение госпитализировать Митту в Боткинскую больницу. Вместе с ним поехал его сын.

Ранее в этот же день Митте уже требовалась помощь медиков. По данным Telegram-канала Mash, врачи скорой диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что режиссер болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали постановщику первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался. При этом помощник режиссера Геннадий Иванов сказал, что впервые слышит о пневмонии у кинематографиста.