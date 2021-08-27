Максим Галкин рассказал о поведении пьяного Баскова

Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал случай, как певец Николай Басков залил артистов на празднике из химического огнетушителя. Об этом сообщает «Собеседник».

Тогда в Сочи знаменитости праздновали день рождения Алёны Буйновой, жены певца Александра Буйнова. И к полуночи приехал Басков, он выпил, начал включать фонограмму своих песен, а затем решил сделать праздник веселее.

Не прерывая пения, Коля вытащил здоровый огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой поняла Пугачёва. Она мне говорит: «Я пойду покурю!» <...> А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло всё на этом празднике: еда, настроение, наряды, — рассказал юморист.

При этом Басков, по словам Галкина, не останавливался, поливал пеной и кричал, чтобы все спасались.

Ранее Максим Галкин показал, как выглядит внутреннее убранство замка, где он живёт с детьми и женой Аллой Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь.