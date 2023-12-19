Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лидия Федосеева-Шукшина

85-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Хельсинки и вынуждена забрать находящееся в ней имущество до 28 февраля 2024 года, сообщила NEWS.ru ее дочь Ольга. Согласно полученному из Финляндии уведомлению, владеющая недвижимостью компания Asunto Oy Punkaharjun признала банкротом в декабре 2023 года, из-за чего Федосеева-Шукшина утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.

В связи с банкротством квартира, находящаяся у Вас в управлении, передана в конкурсную массу, и Вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим, — сообщается в уведомлении.

Согласно документу, российская актриса должна уведомить нового управляющего имуществом, что она хочет забрать свои вещи из квартиры. В противном случае, говорится в уведомлении, помещение будет принудительно освобождено, а вещи утилизированы.

Фото: Предоставлено дочерью Лидией Федосеевны-Шукшиной Ольгой

Федосееву-Шукшину также предупредили о необходимости оплатить задолженность по коммунальным платежам. Актриса должна оплатить присланный ей из Финляндии счет.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга перевезла мать в двухкомнатную квартиру в Новой Москве. В программе НТВ «Звезды сошлись» женщина рассказала, что решение о переселении матери за МКАД с сиделкой было принято всей семьей. Ольга отметила, что в столичной четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, где актриса прожила более полувека, «все друг на друге». Дочь актрисы отметила, что о принятом решении знает и Мария, ее старшая сестра.