«Так легче»: почему дочери Федосеевой-Шукшиной бросили мать на сиделку Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о решении выселить мать за МКАД

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Лидия Федосеева-Шукшина

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга перевезла мать в двухкомнатную квартиру в Новой Москве. Почему она так поступила, что известно о здоровье актрисы и ее жизни за МКАД?

Зачем Федосееву-Шукшину переселили из московской квартиры

В программе НТВ «Звезды сошлись» Ольга рассказала, что решение о переселении матери за МКАД с сиделкой было принято всей семьей. Ольга отметила, что в столичной четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, где актриса прожила более полувека, «все друг на друге».

«Так легче. Там воздух более легкий для ее бронхиальной астмы. <...> Мы так все решили, конечно, так легче, потому что здесь все друг на друге. Тем более я занимаюсь ремонтом папиного кабинета. <...> Это решение естественное, историческое, никем не было специально принято», — сказала Ольга.

Дочь актрисы отметила, что о принятом решении знает и Мария, ее старшая сестра.

«Маша знает, но этот крест несу пока только одна я. <...> Маша не навещает», — рассказала Ольга.

Незадолго до переезда актриса сделала ремонт в своей спальне: купила кровать с бархатным изголовьем, поклеила новые обои и поставила новую мебель. Федосеева-Шукшина также рассказывала, что месяцами может не выходить из дома из-за проблем с суставами, а путь от спальни до туалета «ощущается как прогулка».

О новой квартире за МКАД артистка сказала, что в ней «все к месту, ничего пустого нет». Она рассказала, что в комнате стоит «маленький телевизор — старенький, но он работает». Ольга также отметила, что новая квартира поменьше.

Реакция на переезд за МКАД Федосеевой-Шукшиной

Сидевшие в студии НТВ звезды не поддержали решение о переезде артистки. Российская олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова считает, что переезд для пожилых людей — это стресс, который ощущается как потеря почвы под ногами.

Продюсер Александр Толмацкий отметил, что когда у пожилого человека появляется сиделка, это доставляет общий дискомфорт семье, поскольку в доме находится посторонний человек.

В ответ на это Ольга заявила, что ее маме «комфортно» и «она абсолютно счастлива», подчеркнув, что это временная мера — «буквально на два-три месяца», — которая была необходима.

Почему дети бросили Федосееву-Шукшину на сиделку

Ольга рассказала, что недавно перенесла операцию на спине, из-за чего она на какое-то время рассталась с матерью. Вместе с сиделкой Еленой дочь перевезла Федосееву-Шукшину из столичной квартиры в квартиру, расположенную в Новой Москве.

«Потому что я после реабилитации (матери после обширного инсульта. — NEWS.ru) не смогла взять на себя эту функцию (по уходу. — NEWS.ru). На днях у нашей помощницы будут каникулы рождественские, и мы как раз переезжаем, забираем маму», — рассказала Ольга.

Она добавила, что заберет Федосееву-Шукшину на Новый год и праздники.

Что известно о здоровье Федосеевой-Шукшиной

Ольга рассказала, что актрису подкосили новости об инфаркте народного артиста России Александра Сокурова и кончине сценариста Глеба Панфилова. Вместе с этим дочь артистки отмечает улучшения в ее состоянии.

«Если еще вчера когда спрашивали «как мама?», я говорила: «Ровно, хорошо». А сегодня я говорю: «Миллиметр в день улучшения есть. Человеческий организм, конечно, уникален. Тем более люди такого поколения, как мама, как, дай Бог, Михаил Боярский, они ленинградцы, у них другая закваска», — рассказала женщина.

В программе показали фото, на котором Федосеева-Шукшина занимается на тренажере, напоминающем велосипед. По словам Ольги, он предназначен для тренировки не только ног, но и рук.

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