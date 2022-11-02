«Ленфильм» снимет сериал о богатырях в духе «Хранителей» и «Мстителей»

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Российская киностудия «Ленфильм» сообщила о запуске восьмисерийного фильма «Витязи» на супергеройскую тематику. В описании проекта сказано, что произведение станет «жанровым экспериментом» в духе картины Алана Мура «Хранители» и киновселенной «Мстители». При этом «Витязи» будут опираться на фольклорные традиции русского народного творчества, включая сказки и былины.

Главная цель проекта — адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории, сделать так, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов, — сказано в сообщении «Ленфильма».

В синопсисе «Витязей» говорится, что сериал охватит события нескольких эпох: монголо-татарского ига, войны 1812 года, Великой Отечественной войны и наших дней.

Сотрудники «Ленфильма» уже приступили к разработке сценария грядущей картины. Над ним в том числе работают российские актеры Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Владимир Епифанцев и Виктория Исакова. Съемки многосерийного фильма планируется начать в 2023-м году. Режиссером сериала станет Клим Козинский, получивший известность после сериала «Вне себя».

В последние годы в нашем кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру, — отметил председатель совета директоров «Ленфильма» режиссер Федор Бондарчук.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили предоставлять бронь от призыва в рамках частичной мобилизации актерам, которые заняты в общественно значимых фильмах и спектаклях. Там напомнили о снятых в годы Великой Отечественной войны фильмах и отметили, что работа игравших в них актеров «не менее важна, чем подвиг солдат на передовой, так как эти картины поднимали дух наших бойцов».