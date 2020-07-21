Кинотеатр музея «Гараж» начнёт работу с 1 августа

Летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» возобновит работу с 1 августа. Площадка составила расписание сеансов.
В программу открытия вошли российские премьеры фильмов «Дни» Цая Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су. Также пройдёт показ картины «Мартин Иден» Пьетро Марчелло,
Также площадка открывает три новые рубрики в программе: «Серебряные копии», состоящая из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с плёнки, «Счастливые часы», представляющая авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени, и «Один раз увидеть», ставшая серией уникальных и как правило единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат.
Кроме того, «Гараж»
Ранее «Гараж» открыл приём заявок на участие в выставке, посвящённой глобальной пандемии коронавируса и её последствиям. Экспозиция носит внеплановый характер, писал NEWS.ru.
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