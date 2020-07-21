Кинотеатр музея «Гараж» начнёт работу с 1 августа

https://static.news.ru/photo/192a59dc-cb56-11ea-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Музей современного искусства «Гараж»

Летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» возобновит работу с 1 августа. Площадка составила расписание сеансов.

В программу открытия вошли российские премьеры фильмов «Дни» Цая Минляна и «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су. Также пройдёт показ картины «Мартин Иден» Пьетро Марчелло, говорится на сайте.

Также площадка открывает три новые рубрики в программе: «Серебряные копии», состоящая из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с плёнки, «Счастливые часы», представляющая авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени, и «Один раз увидеть», ставшая серией уникальных и как правило единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат.

Кроме того, «Гараж» проведёт серию совместных показов с Beat Film Festival, Московским международным фестивалем экспериментального кино MIEFF и онлайн-изданием The Blueprint, отмечает «Афиша Daily».

Ранее «Гараж» открыл приём заявок на участие в выставке, посвящённой глобальной пандемии коронавируса и её последствиям. Экспозиция носит внеплановый характер, писал NEWS.ru.