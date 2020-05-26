Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию

https://static.news.ru/photo/8936cc78-9f6a-11ea-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что отказывается от всех предложений, которые касаются гастрольных туров по России.

По словам звезды, он не может петь людям, поддерживающим нынешнюю российскую администрацию. При этом сами россияне ему нравятся.

Во всех странах во главе стоят необычные люди. И всё зависит от их мозгов — как они смотрят на жизнь, на нашу маленькую планету, как они должны себя вести, — отметил Кикабидзе в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Он добавил, что в Грузии идёт «ползучая аннексия», а Россия продолжает играть в завоевателя и «старшего брата», что неправильно.

Ранее Кикабидзе отреагировал на обвинение в том, что выступает в России с «тайными корпоративами», чтобы заработать себе на жизнь. Информацию о том, что артист регулярно ездит в Россию «на заработки», распространил актёр Борис Клюев, писал NEWS.ru.