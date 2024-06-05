Катерина Шпица в образе бабушки без зуба спела хит Анны Асти Шпица преобразилась в бабушку на занятиях по гриму в Пермском институте культуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катерина Шпица

Актриса Катерина Шпица в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала кадры с занятий по гриму в Пермском институте культуры, где заочно учится на третьем курсе актерского факультета. Артистка преобразилась в бабушку без одного зуба в платочке и спела песню Анны Асти «Царица».

Муж, трепещи! Вот твои перспективы. Занятие по гриму. Актерский, третий курс, — подписала видео Шпица.

Шпица ранее рассказала, что дату ее свадьбы с Русланом Пановым в 2021 году переносили несколько раз. Однако в итоге они решили поступить «по зову сердца». От помолвки до ЗАГСа пару отделяли два года. Сначала торжество отложили из-за пандемии коронавируса, а затем из-за напряженного графика артистки — вступление в семейную жизнь совпало со съемками телепроекта «Танцы со звездами».

По словам Шпицы, самым сложным было купить готовое обручальное кольцо ее редкого размера 14,75. Подвенечное платье актриса подбирала в перерывах между съемками, в этом ей помогала костюмер. Белое пальто для торжества она позаимствовала у мамы. Это уже второй брак Шпицы. В прошлый раз она вышла замуж в 2010 году за актера Константина Адаева. В 2012-м у нее родился сын Герман.