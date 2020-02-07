Украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам только на русском языке.
Как объяснила продюсер сериалов и фильмов канала Алёна Еремеева в беседе с изданием «
Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто... По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии, — сказала Еремеева.
Она отметила, что это не связано с предубеждениями. Переход на украиноязычный контент идёт в стране медленнее, чем хотелось бы. По её словам, сценаристы и продюсеры продолжают делать всё возможное, чтобы работа над сериалами на официальном языке Украины продвигалась более эффективно.
Как писал NEWS.ru, корпорация Google
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен