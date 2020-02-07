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Украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам только на русском языке.

Как объяснила продюсер сериалов и фильмов канала Алёна Еремеева в беседе с изданием « Телекритика », на официальном языке страны шоу смотрятся не так удачно.

Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто... По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии, — сказала Еремеева.

Она отметила, что это не связано с предубеждениями. Переход на украиноязычный контент идёт в стране медленнее, чем хотелось бы. По её словам, сценаристы и продюсеры продолжают делать всё возможное, чтобы работа над сериалами на официальном языке Украины продвигалась более эффективно.