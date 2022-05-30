Kalush Orchestra продала Кубок победителей «Евровидения» Группа Kalush Orchestra сообщила о продаже кубка победителей «Евровидения» за $900 тысяч

Украинская группа Kalush Orchestra, виыгравшая музыкальный конкурс «Евровидение — 2022», продала кубок победителей фестиваля на благотворительном аукционе за $900 тысяч. Об этом пишет РИА Новости. Музыканты поблагодарили покупателей в своих соцсетях.

Спасибо всем, кто делал пожертвования, а особенно WhiteBit_ua, которые купили кубок за $900 тысяч, — сообщила группа.

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем музыкального конкурса «Евровидение — 2022», который проходил в начале мая в Италии. По сумме зрительского голосования и оценок жюри украинцы набрали 631 балл. Следовавший за ними соперник из Великобритании получил 466 голосов.

Не обошлось без скандала. После исполнения песни лидер группы на английском языке призвал оказать поддержку Украине. При этом правила конкурса запрещают политические призывы со сцены. Однако организаторы решили расценить этот пассаж «скорее как гуманиатрный жест, чем как политический».