«Как птица Феникс»: музыкальный критик объяснил мировой успех Элтона Джона Музыкальный критик Бабичев: успех Элтона Джона объясняется музыкой и текстами

Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Элтон Джон

Секрет успеха Элтона Джона объясняется музыкой и текстами, вместе со своим партнером и коллегой Берни Топином он создал огромное количество шедевров, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Он напомнил, что Элтон Джон является единственным исполнителем, который входил в британские чарты на протяжении шести десятилетий.

Это не случайность, а талант. У Элтона Джона были спады и периоды затишья, как у любого музыканта, но при этом раз за разом он, как птица Феникс, возвращался и выдавал такое, что все были в восторге, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик напомнил, что в начале карьеры музыкант позиционировал себя рокером, бунтарем, он был эпатажным и эффектно появлялся на сцене. По мнению Бабичева, в дальнейшем Элтон Джон понял, что красоту для зрителя можно творить просто сидя за роялем.

Он делал шоу из своего репертуара, о котором многие музыканты могут только мечтать. Я думаю, Элтону Джону еще есть что сказать. Во время пандемии он написал альбом, где были дуэты с разными музыкантами. Один дуэт со Стиви Уандером чего стоит. Он не исписался, как многие, пандемия его не подкосила. Да, не было концертов, но он великолепно использовал это время, записав крепкий альбом в таком возрасте. Пока он жив и здоров, еще нас порадует, — подытожил Бабичев.

Ранее Элтон Джон сыграл последний концерт в Великобритании в рамках знаменитого фестиваля Гластонбери. Музыканту была отведена самая почетная из всех сцен мероприятия — Pyramid Stage, где он стал последним выступающим в этом году.