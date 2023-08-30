Пять лет назад ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его знала вся страна — как исполнителя, депутата Госдумы, общественного деятеля, артиста и человека, который вызвался вступить в прямые переговоры с террористами, захватившими в заложники создателей и зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Эти пять лет вдова артиста Нелли Кобзон нечасто появляется на публике. Она выходила в свет по случаю открытия Московского международного кинофестиваля, установки бюста и памятника исполнителя, вручения кинопремии «Золотой орел», премьеры фильма «Летчик».

Фото Нелли Кобзон после смерти мужа — в галерее NEWS.ru.

Владимир Путин и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон на церемонии прощания с певцом, депутатом Государственной думы РФ Иосифом Кобзоном в концертном зале имени П.И. Чайковского

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон на церемонии прощания с певцом, депутатом Государственной думы РФ Иосифом Кобзоном в концертном зале имени П.И. Чайковского

Нелли Кобзон в декабре 2018 года на модном показе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нелли Кобзон в декабре 2018 года на модном показе

Нелли Кобзон на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), 2019 год

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Нелли Кобзон на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), 2019 год

Члены семьи народного артиста СССР и России Иосифа Кобзона на церемонии открытия памятного бюста И. Кобзона на территории Института театрального искусства в Москве. В центре: вдова Нелли Кобзон, слева: дочь Наталья Раппопорт

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Члены семьи народного артиста СССР и России Иосифа Кобзона на церемонии открытия памятного бюста И. Кобзона на территории Института театрального искусства в Москве. В центре: вдова Нелли Кобзон, слева: дочь Наталья Раппопорт

Нелли Кобзон в январе в 2020 года, премия Золотой Орел

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нелли Кобзон в январе в 2020 года, премия Золотой Орел

Нелли Кобзон на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2020

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нелли Кобзон на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2020

премьере фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова, 2021 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

премьере фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова, 2021 год

Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон (слева) и вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на открытии памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон (слева) и вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на открытии памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве

Вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на традиционном гала-ужине по случаю торжественной церемонии награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии, 2023

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на традиционном гала-ужине по случаю торжественной церемонии награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии, 2023