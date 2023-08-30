Как изменилась вдова Кобзона после его смерти: фото Нелли

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли

Пять лет назад ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его знала вся страна — как исполнителя, депутата Госдумы, общественного деятеля, артиста и человека, который вызвался вступить в прямые переговоры с террористами, захватившими в заложники создателей и зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Эти пять лет вдова артиста Нелли Кобзон нечасто появляется на публике. Она выходила в свет по случаю открытия Московского международного кинофестиваля, установки бюста и памятника исполнителя, вручения кинопремии «Золотой орел», премьеры фильма «Летчик».

Фото Нелли Кобзон после смерти мужа — в галерее NEWS.ru.