Пять лет назад ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Его знала вся страна — как исполнителя, депутата Госдумы, общественного деятеля, артиста и человека, который вызвался вступить в прямые переговоры с террористами, захватившими в заложники создателей и зрителей мюзикла «Норд-Ост».
Эти пять лет вдова артиста Нелли Кобзон нечасто появляется на публике. Она выходила в свет по случаю открытия Московского международного кинофестиваля, установки бюста и памятника исполнителя, вручения кинопремии «Золотой орел», премьеры фильма «Летчик».
Фото Нелли Кобзон после смерти мужа — в галерее NEWS.ru.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон на церемонии прощания с певцом, депутатом Государственной думы РФ Иосифом Кобзоном в концертном зале имени П.И. Чайковского
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон на церемонии прощания с певцом, депутатом Государственной думы РФ Иосифом Кобзоном в концертном зале имени П.И. Чайковского
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон в декабре 2018 года на модном показе
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон в декабре 2018 года на модном показе
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Нелли Кобзон на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), 2019 год
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Нелли Кобзон на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), 2019 год
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Члены семьи народного артиста СССР и России Иосифа Кобзона на церемонии открытия памятного бюста И. Кобзона на территории Института театрального искусства в Москве. В центре: вдова Нелли Кобзон, слева: дочь Наталья Раппопорт
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Члены семьи народного артиста СССР и России Иосифа Кобзона на церемонии открытия памятного бюста И. Кобзона на территории Института театрального искусства в Москве. В центре: вдова Нелли Кобзон, слева: дочь Наталья Раппопорт
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон в январе в 2020 года, премия Золотой Орел
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон в январе в 2020 года, премия Золотой Орел
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Нелли Кобзон на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
премьере фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова, 2021 год
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
премьере фильма «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова, 2021 год
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон (слева) и вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на открытии памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон (слева) и вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на открытии памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на традиционном гала-ужине по случаю торжественной церемонии награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии, 2023
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вдова певца Иосифа Кобзона, заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон на традиционном гала-ужине по случаю торжественной церемонии награждения лауреатов Российской национальной музыкальной премии, 2023