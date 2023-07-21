Известная телеведущая расплакалась за кулисами шоу Малахова Телеведущая Судец поблагодарила Малахова за программы с героями СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Судец

Советская телеведущая Татьяна Судец выразила благодарность своему коллеге Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев специальной военной операции на Украине. Она назвала такие программы правильным решением и призвала показывать на ТВ больше достойных людей. Судец рассказала о встрече с одним из героев спецоперации за кулисами передачи и призналась, что беседа с ним вызвала у нее слезы.

Его [Андрея Малахова] все ругают, а мне нравится Малахов. Раньше вел ерунду — ну время такое было. Его программа «Песни от всей души» собирает людей со всей страны. Поют, радуются. А как радуются в регионах, откуда приезжают участники, тому, что земляков показывают по телевизору! Больше надо показывать простых, но талантливых людей со всей России, — призвала Татьяна Судец.

Телеведущая отметила, что в шоу Андрея Малахова участвуют герои СВО. Она рассказала о встрече в гримерной с одним из военнослужащих, которая вызвала у Судец слезы.

У Малахова показывают и героев СВО. И это правильно — они достойны эфиров на телевидении. Недавно меня пригласили на передачу и разместили в одной гримерке с военным из СВО. Он меня увидел, обрадовался: «Ой, тетя Таня! Можно я вас обниму?». Я вызвала у него ассоциации с программой «Спокойной ночи, малыши!», на которой он, судя по возрасту, вырос. Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже, — призналась Судец.

Также она выделила телеведущего Бориса Корчевникова. По мнению диктора ЦТ, «он несет доброту, которой сейчас очень не хватает — и на экране, и в обществе».

Ранее Татьяна Судец заявила, что уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине артистов, которые были признаны Минюстом РФ иноагентами, надо называть крысами. По ее мнению, покинувших страну «нельзя прощать, иначе они почувствуют свою безнаказанность».