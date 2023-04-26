Известная модель рассказала о работе на Estet Fashion Week 2023 Известная модель Анна Де Беккар рассказала о работе на Estet Fashion Week 2023

Фото: Дима Бабушкин/Estet Fashion Week 2023

Анна Де Беккар

В Москве проходит Неделя Моды Estet Fashion Week 2023, в рамках которой российские и зарубежные дизайнеры представили коллекции на подиуме ювелирного дома «Эстет». Французско-российский модельер Naz Maer, уже получивший известность в Европе, показал вечерние платья в рамках мероприятия. Показ закрывала модель Анна Де Беккáр, которая снимается для обложек журналов L’Officiel, Harper’s Bazar и многих других всемирно известных глянцев. В беседе с NEWS.ru она отметила, что ей было легко работать с модельером.

Naz Maer очень талантливый дизайнер, модельер с совершенно потрясающим чувством меры красоты, стиля. Он тонкий человек и прекрасно понимает и чувствует направление, в котором надо работать. А работать с ним легко, — поделилась модель.

Модель добавила, что за последние годы в модельном бизнесе появилось больше ресурсов для выхода на различные площадки. Estet Fashion Week, которая проходит второй раз после начала специальной военной операции, сумела поднять свой уровень, считает Де Беккáр. Она пояснила, что после отказа ряда зарубежных модельеров стало появляться больше молодых российских брендов, которые могут стать участниками Недели моды. Также на российский рынок вышли дизайнеры Белоруссии, Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и КНР, которые создают здоровую конкуренцию.

Фото: Дима Бабушкин/Estet Fashion Week 2023 Анна Де Беккар

Де Беккáр рассказала, что для нее нет большой разницы, работает она с российскими или иностранными дизайнерами. Модель считает, что главное в любой сфере — это профессионализм, который не зависит от национальности. Она отметила, что продолжает работу с иностранными изданиями, которые в первую очередь занимаются творчеством.

По словам Де Беккáр, перед мероприятием она тратит много времени на подготовку, продумывая каждый шаг и движения. Модель пояснила, что, выходя на подиум, она не замечает окружающего мира и как будто находится в отдельном пространстве. Для нее важно донести до публики мысль, которую вложил в свое творчество дизайнер.

Модель Vogue из Бурятии Сарюна Цыдыпова ранее рассказала, что модельный бизнес предполагает постоянные кастинги и показы в разных странах, из-за чего часто возникает чувство одиночества. По ее словам, в Мадриде два месяца она жила одна, из-за чего часто тосковала, а общение по видеосвязи не могло полностью заменить отсутствие близких рядом.