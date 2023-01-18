Модель Vogue рассказала об изнанке работы в фэшн-индустрии Модель Vogue из Бурятии Цыдыпова пожаловалась на одиночество

Фото: Vogue

Сарюна Цыдыпова

Модельный бизнес предполагает постоянные разъезды по кастингам и показам в разных странах, из-за чего часто возникает чувство одиночества, поделилась своими переживаниями модель Vogue из Бурятии Сарюна Цыдыпова. В беседе с «КП — Иркутск» девушка рассказала, что в Мадриде два месяца жила одна, из-за чего часто тосковала, а общение по видеосвязи не могло полностью заменить отсутствие близких рядом.

Я до сих пор не привыкла к одиночеству. Сейчас живу в Лондоне, готовлюсь к очередной неделе моды. Дома не была уже почти год. Скучаю? Не то слово! Но, несмотря на все это, я хочу посвятить фэшн-индустрии всю жизнь, — рассказала Цыдыпова.

Еще одной проблемой индустрии модель назвала постоянные рамки, в которых нужно себя держать, чтобы не набрать лишний вес. Цыдыпова рассказала, что лишний килограмм может привести к разрыву контракта с агентством, при этом здоровое питание соблюдать сложно из-за графика работы по 10-12 часов. Модель отметила, что проще перекусить кофе с печеньем, из-за чего не только можно набрать вес, но и испортить здоровье.

Казалось, проще на бегу выпить кофе и перекусить печеньем. Так помимо лишних кило заработала и проблемы со здоровьем. Пострадала и кожа, что для модели тоже совсем неприемлемо. Но взялась за себя и справилась, — поделилась своим опытом Сарюна.

Мешает и узкая обувь, которая не всегда подходит по размеру. Цыдыпова рассказала, что порой ей с 41 размером ноги приходится выходить на подиум в туфлях 38 размера. Девушка уточнила, что найти подходящую обувь не всегда получается и приходится надевать то, что есть.

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