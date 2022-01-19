«Избили до полусмерти»: выяснилась причина комы Михаила Зеленского

Подруга матери телеведущего Михаила Зеленского Алла в беседе с NEWS.ru раскрыла причину, по которой тот пролежал в коме целый месяц. По словам женщины, день, когда журналист пришёл в сознание после того, как «хулиганы избили его до полусмерти», стал его вторым днём рождения.

Мама Миши Ирина Ивановна в прошлом была балериной и потом преподавала. От неё у Миши была шикарная пластика и выправка. Папа Владимир Михайлович — военный. Какое-то время семья жила в Хабаровске. Миша был активным шустрым денди, всегда одет с иголочки. Ему завидовали многие. На первом курсе института его до полусмерти избили хулиганы. Михаил месяц лежал в коме. Когда выкарабкался, семья срочно переехала в Москву, с того времени в семье праздновали два дня рождения Миши, — рассказала подруга матери ведущего.

Ранее первая жена Михаила Зеленского Ольга Яшина рассказала о месячной коме ведущего. Она назвала выздоровление журналиста «чудом, в которое никто не мог поверить», однако не уточняла причину случившегося.

Михаила Зеленского похоронили 19 января на Троекуровском кладбище рядом с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. Как сообщал NEWS.ru, который вёл онлайн-трансляцию церемонии прощания и похорон Зеленского, мать журналиста почувствовала себя плохо в самом начале гражданской панихиды.

Михаил Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста назвали сердечный приступ, ставший следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Вдова телеведущего Мила Рубинчик рассказала, что, несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, спасти Михаила медикам не удалось.