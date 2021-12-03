Иван Ургант поделился сокровенными воспоминаниями о бабушке Нине Ургант

Популярный телеведущий и актёр Иван Ургант поделился самыми сокровенными воспоминаниями о бабушке Нине Ургант. Актриса умерла в возрасте 92 лет, по словам её внука, она была ему самым близким человеком.

«Ванята, приезжай», — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю, смотрю в темноте на её дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду, — трогательно написал актёр.

Нина Ургант — уроженка города Луга Ленинградской области. Она окончила Ленинградский театральный институт имени Островского, после поступила в драмтеатре имени Волкова в Ярославле. Через год актриса поступила на службу в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. С 1962 года служила в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр), где сыграла более 30 героинь.

В кино её самой запоминающейся ролью стала медсестра Рая в фильме «Белорусский вокзал». Нина Ургант была удостоена многих наград, в частности, в 2006 году она получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 2013 году была удостоена театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Ранее сообщалось, что бабушка Ивана Урганта, народная артистка РСФСР Нина Ургант в последнее время страдала от прогрессирующей болезни Паркинсона. Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.