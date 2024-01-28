Искусствовед объяснил, почему активисты напали на «Мона Лизу» Искусствовед Подстаницкий: активисты напали на «Мона Лизу» ради хайпа

Фото: Eldio Suzano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда»

Активисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза»), чтобы вызвать больший резонанс и получить внимание со стороны мировой прессы, заявил NEWS.ru искусствовед, коллекционер Сергей Подстаницкий. По его словам, волна вандализма в последние годы нарастает в Европе, и экоактивисты все чаще выбирают для своих акций шедевры мирового искусства.

Причина одна — подобные случаи привлекают огромное внимание со стороны СМИ. К счастью, если вред картинам и наносится, то он минимальный. Обычно активисты выбирают для таких акций хорошо защищенные картины. Так как никто из них не хочет получить серьезный уголовный срок или колоссальные штрафы за порчу шедевров, — сказал Подстаницкий.

Искусствовед отметил, что подобные действия не способствует изменению общественной позиции, а лишь вызывают дискомфорт и осуждение. По его мнению, власти должны серьезно наказывать активистов за подобные правонарушения.

Я являюсь противником такой формы социального или политического протеста и считаю, что власти должны довольно серьезно наказывать за подобные преступления. Поместить все картины в мире в бронированные сейфы невозможно, поэтому стараются защитить наиболее дорогие произведения искусства, либо те, которые привлекают наибольший интерес. К тому же, авторский замысел картина передает куда лучше, когда не находится за стеклом, — заключил Подстаницкий.

Ранее сотрудники полиции задержали в лондонской Национальной галерее двух активистов экологического движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». До этого еще свыше 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы.