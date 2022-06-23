Мэр города Кумертау, в котором родился певец Юрий Шатунов, Олег Фролов в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию об установке памятника умершему музыканту. По его словам, эти сведения переиначили, пока подобных решений не принималось. Фролов, однако, не исключил подобной возможности.
Появившуюся информацию о том, что в Кумертау планируется ставить памятник Юрию Шатунову, на самом деле никто не давал, ее просто переиначили. Мы сегодня после обеда об этом узнали. Я обозначил, что вопрос будет обсуждаться. Все. Пока памятники, мемориальные доски мы не обозначаем, не называем. Он у нас в городе не жил, он у нас родился и дальше уехал в Оренбургскую область, где уже в детском доме с малых лет рос. Года два если только он жил, никто об этом даже здесь не знает особо. Поэтому улицы называть или памятники ставить, сравнивать если с генералом Антошкиным, который недавно умер, то да, мы планируем. По Шатунову мы пока будем обсуждать. Решений никаких не принималось, — заявил Фролов.
О том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» скончался в 48 лет, стало известно сегодня, 23 июня. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артиста госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реаниматологи боролись за жизнь певца на протяжении полутора часов, однако действия врачей не увенчались успехом. Причиной смерти Шатунова стала оторвавшаяся бляшка, спровоцировавшая инфаркт миокарда.