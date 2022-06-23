Появившуюся информацию о том, что в Кумертау планируется ставить памятник Юрию Шатунову, на самом деле никто не давал, ее просто переиначили. Мы сегодня после обеда об этом узнали. Я обозначил, что вопрос будет обсуждаться. Все. Пока памятники, мемориальные доски мы не обозначаем, не называем. Он у нас в городе не жил, он у нас родился и дальше уехал в Оренбургскую область, где уже в детском доме с малых лет рос. Года два если только он жил, никто об этом даже здесь не знает особо. Поэтому улицы называть или памятники ставить, сравнивать если с генералом Антошкиным, который недавно умер, то да, мы планируем. По Шатунову мы пока будем обсуждать. Решений никаких не принималось, — заявил Фролов.