Google посвятил дудлы тем, кто продолжает работать во время пандемии

https://static.news.ru/photo/61b65972-78ad-11ea-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика.

Первый дудл посвящён врачам и учёным, которые помогают бороться с болезнью и найти лечение от неё, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу IT-корпорации.

Мы бы хотели поддержать и поблагодарить медицинских работников, учителей, пожарных, полицейских, продавцов и других специалистов, которые ежедневно заботятся о нашем благополучии и безопасности, ― рассказали в компании.

Как писал NEWS.ru, Google в рамках борьбы с коронавирусом будет публиковать отчёт о передвижениях пользователей по всему миру.