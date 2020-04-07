Google посвятил дудлы тем, кто продолжает работать во время пандемии

Компания Google выпустила серию дудлов, посвящённых тем, кто продолжает работать во время пандемии коронавируса. Интерактивные рисунки будут появляться каждый день с 6 по 17 апреля на сайте поисковика.
Первый дудл посвящён врачам и учёным, которые помогают бороться с болезнью и найти лечение от неё,
Мы бы хотели поддержать и поблагодарить медицинских работников, учителей, пожарных, полицейских, продавцов и других специалистов, которые ежедневно заботятся о нашем благополучии и безопасности, ― рассказали в компании.
Как писал NEWS.ru, Google в рамках борьбы с коронавирусом будет публиковать отчёт о передвижениях пользователей по всему миру.
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