Годы депрессии и алкоголизма: почему комик Робин Уильямс был так несчастен

21 июля американскому актёру и стендап-комику Робину Уильямсу могло бы исполниться 70 лет. Он воплотил на экране роли, наполненные множеством сильных и печальных эмоций. Реальная жизнь «Эйнштейна от комедии» также оказалась полна грусти и боли. 11 августа 2014 года тело комика было обнаружено в его доме в калифорнийском Тибуроне, округ Марин. Уильямс покончил с собой после долгих лет борьбы с тяжёлой депрессией, алкоголизмом и наркоманией.

NEWS.ru попытался разобраться, почему комик, смешивший всех в кино, был так несчастен в жизни.

Вершина колоссального успеха достигнута

Карьера Робина Уильямса в его лучшие годы стремительно развивалась, он снялся приблизительно в 100 кинокартинах.

Первой главной его ролью в кино стал «сухопутный» моряк Попай («пучеглазый») в одноимённой комедии Роберта Олтмена. Однако настоящий успех и признание ему принесла роль Гарпа в абсурдистско‑сатирической комедии Джорджа Хилла «Мир по Гарпу». После неё актёр брался за роли в фильмах «Выжившие», «Москва на Гудзоне», «Клуб Рай», «Лучшие времена» и многих других.

В 95-м вышла комедия «Джуманджи», в которой Уильямс исполнил главную роль. Актёр долгое время играл вечного ребёнка в душе, будь то диджей на сайгонском радио в драме «Доброе утро, Вьетнам» или профессор Китинг из фильма «Общество мёртвых поэтов». Эти роли принесли ему множество номинаций на кинопремии. Долгожданный «Оскар» Уильямс получил как «лучший актёр второго плана» за фильм «Умница Уилл Хантинг».

Параллельно со съёмками в кино Уильямс принимал участие во множестве комедийных программ. Кроме того, он записал три комедийных альбома и ежегодно проводил акцию «Комический контраст», деньги от которой отдавал бездомным. Всё это время Уильямс потихоньку делал карьеру стендап-комика в клубах, выступая с монологами в духе Ленни Брюса и Вуди Аллена. В этом деле он также достаточно скоро добился успеха. Билеты на его стендап-выступления продавались моментально.

Казалось бы, жизнь удалась, вершина колоссального успеха достигнута. Но тогда как и зачем в жизни актёра появились запрещённые вещества и страшные диагнозы?

Семья уберегла, но ненадолго

Проблемы с алкоголем и наркотиками у восходящей звезды Голливуда начались ещё в 1980-е, когда карьера Робина только развивалась. В те годы всё обошлось, поскольку отрезвляющий момент наступил сам собой в 1982-м: от передозировки скончался его друг Джон Белуши. А спустя год у Уильямса родился сын. Актёр признавался: это было его спасением.

Для меня всё изменилось тогда. Мне не нужны были ни клиники, ни группы поддержки. Я просто начал следовать маминому совету: принимал витамины и занимался спортом. В такой момент ты понимаешь: «Ну ладно, теперь это моя обязанность», — говорил комик в интервью 2011 года для ABC News.

Он не употреблял алкоголь более 20 лет. Каждая веха в его карьере была отдельным, самостоятельным приключением, дорогой в неизвестность без навигатора, который мог бы подсказать, где он находится прямо сейчас. В какой-то момент путешествие подошло к концу. Актёр всё чаще стал задаваться вопросом, как это: закончить выступление и пожелать толпе зрителей спокойной ночи в последний раз?

В 2006-м у него случился рецидив, после которого Уильямс снова начал пить. Борьба с алкоголизмом привела комика в реабилитационный центр, где он провёл два месяца. В июне того же года Уильямс зарегистрировался в Центре лечения наркозависимости Хейзелден в Миннесоте, чтобы «уточнить и сосредоточиться на своей неизменной приверженности, которой он по-прежнему очень гордится», говорил его публицист. Вдобавок артист перенёс операцию на сердце.

Постепенно работы у Уильямса становилось всё меньше, доходы падали. В августе 2012 года Робин Уильямс появился в эпизоде ​​«Луи», комедии для ТВ, написанной комиком Луи Си Кеем. Сцена начинается со встречи двух мужчин у могилы недавно умершего менеджера комедийного клуба. Кроме них, на похороны никто не пришёл, и это притом, что оба комика, как оказалось, недолюбливали покойного. «Когда он умер, я ничего не почувствовал, — говорит Луи Робину, — Мне было всё равно. Но я знал. Когда я представил, как его закапывают, а там никого, он один, мне стало жутко». Робин отвечает: «Мне тоже». На могиле менеджера они обещают друг другу, что тот из них, кто умрёт позже, придёт на похороны к тому, кто покинет этот мир раньше.

Kevork Djansezian/ТАСС

Маниакальная депрессия и болезнь Паркинсона

Стиль комедии Уильямса был описан всеми, включая самого актёра, как «маниакальный». Он открыто рассказывал со сцены о многих своих проблемах, а последний телевизионный проект с участием комика получил название «Сумасшедшие».

При этом Робин отрицал наличие у него целого букета психических отклонений: маниакальной депрессии, биполярного расстройства и клинической депрессии. В интервью 2006 года актёр рассказывал Терри Гросс из NPR, как ему влетело от лейбла после того, как он снялся для обложки Newsweek. Речь идёт о статье 1998 года, озаглавленной «Все ли мы немного сумасшедшие?».

И когда молодой человек сказал: «А ты когда-нибудь впадаешь в депрессию?» Я сказал: «Да, иногда мне становится грустно». <...> Можно ли назвать мою комедию маниакальной? Да. Всё время ли я маниакальный? Нет. Бывает ли мне грустно? О, да. Сильно ли это бьёт по мне? О, да, — рассказывал Уильямс.

Позже медики поставили Уильямсу диагноз: болезнь Паркинсона. К переживаниям и моральным страданиям добавилась боль физическая. Друзья рассказывали, что Робин сильно похудел, а его двигательные нарушения скрыть было практически невозможно. Даже некогда потрясающая память начала подводить: он с трудом запоминал свои строки. Иногда у актёра случались панические атаки.

Терял рассудок и знал об этом

Визажист Уильямса Шери Миннс (Cheri Minns) рассказывала: однажды она предложила ему пойти вместе в комедийный клуб Ванкувера, где Робин мог бы снова выйти на сцену и выступить. Она думала, что это поднимет настроение комику и напомнит ему, что публика любит его, как прежде. Предложение произвело на Уильямса разрушительный эффект.

Я сказала: «Робин, почему бы тебе не встать и не выступить?». Робин заплакал. Он просто заплакал и сказал: «Я не могу, Шери. Я больше не знаю как. Я не умею быть смешным». Было просто мучительно слышать, как он признаётся в этом, вместо того, чтобы лгать мне и говорить что-то другое. Думаю, так сильно он был обеспокоен всем этим, — вспоминала визажист.

Позднее вдова актёра Сьюзен Шнайдер признавалась: Робин терял рассудок и знал об этом. Артист говорил супруге, что хочет «перезагрузить свой мозг», но он застрял в замкнутой паранойе, которая вращалась вокруг него в его же голове.