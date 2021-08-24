«Гитлер обыграл Сталина»: Познер о пакте Молотова-Риббентропа

Российский телеведущий Владимир Познер заявил на своей странице в Instagram, что нацистский лидер Адольф Гитлер обыграл советского вождя Иосифа Сталина, заключив 23 августа 1939-го Договор о ненападении между Германией и СССР («Пакт Молотова-Риббентропа» — фамилиям глав МИД двух стран — Вячеслава Молотова и Иохима фон Риббентропа). Таким образом журналист ответил на вопрос зрителя о причинах ввода Красной армии в Польшу.

Познер подчеркнул, что, по его словам, «вплоть до 1938 года Советский Союз пытался договориться с Францией и Британией о создании Антигитлеровской коалиции, но ничего не получилось» и, якобы, Париж и Лондон в тайне хотели, чтобы Гитлер напал на СССР и уничтожил его.

Когда руководство [СССР] поняло, что это так, то было принято решение подписать договор о ненападении с фашистской Германией, что произошло в августе 1939 года. Тут просматривается несомненная логика. Да, обе стороны понимали, что когда-нибудь будет между ними война. Но обе стороны решили перехитрить друг друга и оттянуть время, чтобы лучше подготовиться. В этом смысле, конечно, Гитлер обыграл Сталина. Потому что, когда он напал, Сталин был совершенно не готов к этому и Советский Союз потерпел гигантские, трагические потери за первые 1,5-2 года войны. Именно потому, что были не готовы, — отметил Познер.

Шоумен обратил внимание, что после заключения соглашения, буквально через несколько дней — 1 сентября — нацисты напали на Польшу. Публицист добавил, что советские власти прекрасно понимали, что произойдёт, а через 17 дней Москва сама ввела Красную армию в восточную часть Польши.

Освободительный мотив? Собственно, от кого освобождать? Немцев там не было. Защита своих границ? Свою границу там не установили. Есть другая, довольно интересная вещь. Это открытая вещь. В Госфильмофонде есть документальные съёмки того, как встречаются немецкие и советские войска. И как они устраивают совместные парады в Польше. На трибуне стоят немецкие офицеры и дают немецкий фашистский салют, стоят советские офицеры и дают салют, а перед ними проходят войска — советские и немецкие. Это о чём-то ведь говорит?, — рассказал Познер.

Ведущий назвал жалкими и подлыми попытки оправдать ввод советских войск в Польшу. Он также напомнил о так называемом Секретном протоколе к Пакту о разграничении сфер влияния. Журналист заявил, что именно из-за данного документа Эстония, Литва и Латвия вошли в состав СССР.