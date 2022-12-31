Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй произведен в рыцари Король Великобритании Карл III произвел гитариста рок-группы Queen Брайана Мэя в рыцари

Фото: Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брайан Мэй

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй вошел в число лиц, награжденных самыми почетными титулами и орденами Соединенного Королевства. Также в список награжденных попали посол Великобритании в России Дебора Броннерт, актер Стивен Грэм — всего более 1,1 тысячи человек. Это первое награждение госнаградами после восшествия на престол в сентябре короля Карла III. Список опубликован на правительственном сайте.

В числе награжденных фигурируют как знаменитости, так и рядовые граждане страны, отмеченные за служение обществу. 75-летний Мэй, являющийся одним из основателей Queen, а также художник Грейсон Перри, известный своими керамическими вазами, произведены в рыцари. В свою очередь 49 летний Грэм, известный по фильмам «Большой куш» (2000) и «Ирландец» (2019) получил звание офицера ордена Британской империи.

55-летняя Дебора Броннерт была произведена в дамы-командоры, как и ее коллега, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

Самым пожилым лауреатом в этот раз стал 100-летний Питер Оффорд Дэвис из города Максфилд на северо-западе Англии. Он был удостоен премии за добровольную просветительскую деятельность в местной начальной школе. Самый молодой лауреат — 18-летний Дара МакАналти, помогающий людям с аутизмом.

Орден Британскй империи был учрежден дедом нынешнего короля Карла III Георгом V в 1917 году. Он имеет пять степеней. Низшая — кавалер ордена Британской империи, после которой следуют офицеры, командоры, рыцари и дамы-командоры. Высшая степень — рыцари и дамы Большого креста.