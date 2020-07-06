Фильм «Байкал: выжить любой ценой» победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

https://static.news.ru/photo/8d7769b0-bf8a-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yunlong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Документальный фильм издания Life «Байкал: выжить любой ценой» стал победителем фестивалей короткометражных фильмов Indie Short Fest — Los Angeles International Film Festival, проходящий в Калифорнии. Картина стала лидером в номинации «Лучший документальный фильм».

В фестивале приняли участие авторы из 24 стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Австралия и Ирландия. «Байкал: выжить любой ценой» — единственная российская картина, которая вошла в шорт лист 63 номинаций фестиваля.

Фильм рассказывает о непростой жизни сибиряков, где из-за закона о защите озера тысячи людей остались без работы, без права на свои земли, в непростых условиях быта.

В апреле издание Life.ru запустило серию документальных фильмов «Охотники за эпидемиями». Проект рассказывает о выдающихся отечественных учёных, разработавших лекарства и способы лечения смертоносных вирусов в разные периоды истории человечества, писал NEWS.ru.