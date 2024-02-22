«Это ужасно»: Натали Портман отреагировала на слухи о разводе с мужем Натали Портман назвала ужасными новости о своем разводе с Бенжаменом Мильпье

Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

42-летняя американская актриса Натали Портман в интервью Vanity Fair назвала ужасными слухи о ее расставании с супругом Бенжаменом Мильпье. Артистка отметила, что не хочет давать подробностей и вносить вклад в распространение этой информации. Портман не ответила на вопрос, действительно ли она развелась.

Это ужасно, и у меня нет никакого желания вносить в это свой вклад, — прокомментировала информацию актриса.

Портман также сообщила, что в юности отказалась от своей настоящей фамилии Хершлаг, чтобы разделить личную жизнь и творчество. По ее словам, долгие годы она жила так, будто «ее две».

Когда я начинала, я выбрала другое имя, что было своего рода интересным способом разделения личностей. Я бы расстроилась, если бы кто-нибудь в школе назвал меня Натали Портман. Я подумала: «Если вы знаете меня, то в школе вы знали меня как Натали Хершлаг». Возможно, было бесполезно вести себя так, будто меня две, — пояснила Портман.

За годы карьеры Портман была удостоена многочисленных премий, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Чёрный лебедь».



Мировую славу Портман принесла дебютная роль в кинокартине «Леон» в 1994 году, в которой она предстала в образе Матильды — юной подруги киллера. Среди других ее известных картин — «V — значит вендетта», «Призраки Гойи», «Ещё одна из рода Болейн», «Аннигиляция».



Сыграв роль Джейн Фостер в фильмах кинематографической вселенной Marvel «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы», Портман стала одной из самых высокооплачиваемых актрис мира. Портман защищает права животных и окружающую среду. В разные годы она принимала участие в предвыборных президентских кампаниях, поддерживая демократов.