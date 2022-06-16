Двойник Стаса Михайлова скончался от передозировки наркотиков

Фото: Александр Эгерд/Социальные сети

Александр Эгерд

Российский артист Александр Эгерд, более известный как двойник Стаса Михайлова, погиб под Петербургом в результате передозировки наркотиков. На момент смерти ему было 53 года, передает КП.

Как сообщает издание, родственники Эгерда отказались забирать его тело из морга, поэтому за похороны взялись его коллеги по работе с атомной электростанции. Именно там он трудился по окончании своей профессиональной актерской карьеры.

Они отметили, что были очень раздосадованы известиями о смерти коллеги и ранее не знали о его смертельно опасной зависимости.

Когда мы забирали тело Саши, сотрудники морга показывали нам выписки и заключения о смерти. Там значилось, что Саша умер от передозировки наркотиков. Это очень странно, не хотелось в это верить! Мы на работе никогда за ним ничего подобного не замечали! Всегда был хорошим, ответственным сотрудником, выполнял все поручения, работу свою делал хорошо, — заявили сотрудники АЭС.

Ранее стало известно о смерти комедийного актера и участника команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халила Мусаева. Он скончался в возрасте 48 лет в Дагестане в результате инфаркта головного мозга.