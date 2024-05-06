«Движет обида»: продюсер объяснил резкую критику в адрес Кончаловского Продюсер Рудченко: Эмили Блант раскритиковала Андрея Кончаловского из-за обиды

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Эмили Блант

Голливудская актриса Эмили Блант рассчитывала получить роль в фильме российского режиссера Андрея Кончаловского, поэтому в ее резких высказываниях в его адрес чувствуется обида, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, в порыве эмоций и в расстроенных чувствах артист может наговорить подобные вещи, на самом деле так не считая.

В таких случаях в основном людьми движет обида, когда артист считает себя заслуженным, чтобы претендовать на эту роль и его утвердили. И тут вдруг режиссер считает по-другому и выбирает другого персонажа. Конечно, артист в расстроенных чувствах может наговорить подобные вещи, на самом деле так не считая. Люди в расстройствах часто говорят что-то не относящееся к делу, — отметил Рудченко.

Ранее Блант заявила, что Кончаловский запомнился ей мерзким и ужасным. По ее словам, у него на съемках присутствует атмосфера женоненавистничества, из-за которой «чувствуешь себя ничтожеством». Блант удалось встретиться с Кончаловским во время работы над фильмом «Лев зимой». Тогда ей было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II. По словам актрисы, она всегда готова к сложностям в работе, однако Кончаловский перешел все границы.