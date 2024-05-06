«Мерзкий и ужасный»: Эмили Блант обвинила в мизогинии российского режиссера Эмили Блант назвала мерзким и ужасным режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмили Блант

Актриса Эмили Блант заявила, что российский режиссер Андрей Кончаловский запомнился ей мерзким и ужасным, передает The Sun. По ее словам, у него на съемках присутствует атмосфера женоненавистничества, из-за которой «чувствуешь себя ничтожеством». Блант удалось встретиться с Кончаловским во время работы над фильмом «Лев зимой». Тогда ей было 19 лет, она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II.

Он был очень жесток на прослушивании и любил меня сбить с толку. Атмосфера была очень женоненавистнической. Я помню, что была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент. <...> Я должна просто сказать, что он был мерзким, действительно ужасным, — заявила Блант.

По словам актрисы, она всегда готова к сложностям в работе, однако Кончаловский перешел все границы. При этом Блант не смогла самостоятельно вспомнить имя российского режиссера.

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы советских режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Артистка высказала мнение, что в пожилом возрасте ничего хорошего не снимешь, поэтому последние фильмы в карьере знаменитых режиссеров «невозможно смотреть».