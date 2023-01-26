Дочь Успенского заявила, что ее отец присвоил Чебурашку

Фото: «Централ Партнершип»

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна в беседе с NEWS.ru упрекнула своего отца в том, что при жизни он называл автором образа Чебурашки только себя. По мнению Успенской, таким образом литератор присвоил персонажа, хотя не меньшую роль в создании героя сыграл художник Леонид Шварцман, который «создал Чебурашку в том виде, в котором его знают и любят сейчас».

Первую книгу о Чебурашке иллюстрировал художник Алфеевский. На его рисунках Чебурашка выглядит как белка: ушки наверху, круглые. Скорее, похож на лемура. Чебурашку в том виде, в котором его знают и любят сейчас, создал художник Леонид Шварцман, — отметила Успенская.

Она добавила, что Шварцман был не меньшим «родителем» Чебурашки, чем Успенский, но «вообще ничего не получал».

Художник Шварцман, который, я считаю, по справедливости был совершенно точно не меньшим «родителем» Чебурашки, чем Успенский, вообще ничего не получал. Он жил так, как многие в 1990-е и позже: скромный пенсионер. При этом гениальный художник. А всеми благами авторских прав на придуманные образы пользовался единолично Успенский, — подчеркнула дочь литератора.

Успенская напомнила, что Шварцман пытался отстоять авторские права на Чебурашку в суде. Однако писатель, по словам его дочери, «подключил нужные связи, организовал кампанию в прессе, и художник в конечном счете проиграл».

Есть письмо Норштейна (знаменитый советский мультипликатор Юрий Норштейн, автор «Ёжика в тумане». — NEWS.ru), в котором он пишет отцу: «Эдик, почему ты поступаешь со Шварцманом так, как с тобой поступала страна?». Норштейн пишет в защиту Шварцмана, что так обходиться с художниками нельзя. Но отец никак не отреагировал, — поделилась Успенская.

Ранее Успенская рассказала NEWS.ru, что прототипом Чебурашки стала ее двоюродная сестра. Дочь писателя пояснила, что Эдуард Успенский придумал героя, глядя на забавные падения девочки, которая спотыкалась о полы неподходящей ей по размеру цигейковой шубы.

22 января стало известно, что сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате. В день премьеры — 1 января — фильм собрал 227,3 млн рублей, а планку в 1 млрд рублей перешагнул в первый уик-энд. По данным на 22 января, сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рубля.