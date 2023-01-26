Дочь Успенского рассказала, как ее отец придумал Чебурашку Дочь писателя Эдуарда Успенского рассказала, как ее отец придумал Чебурашку

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Прототипом Чебурашки для писателя Эдуарда Успенского стала его племянница. Об этом NEWS.ru рассказала дочь литератора Татьяна. Успенская пояснила, что ее отец придумал героя, глядя на забавные падения девочки, которая спотыкалась о полы неподходящей ей по размеру цигейковой шубы.

Меня еще не было на свете, когда вышла первая книга о герое. Отец рассказывал, что прототипом стала моя двоюродная сестра — дочь папиного старшего брата Игоря. Она была маленькая и ходила в цигейковой шубе, такие раньше в 1960-е и 1970-е покупали детям на вырост на несколько лет. У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два — она сначала тебе до пола, потом ты растешь и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы. Вот моя сестра, бесконечно «чебурахавшаяся», то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки, — рассказала Татьяна Успенская.

Ранее Успенская призналась, что не смотрела снятый по книгам ее отца кинохит «Чебурашка», так как ей «не до фильма». По словам женщины, ей «очень тревожно от того, что происходит в нашей стране», где «чуть ли не каждый день кого-то назначают иноагентом».

22 января стало известно, что сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате. В день премьеры — 1 января — фильм собрал 227,3 млн рублей, а планку в 1 млрд рублей перешагнул в первый уик-энд. По данным на 22 января, сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рубля.