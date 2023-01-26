Дочь Успенского отказалась смотреть нового «Чебурашку» Дочь писателя Успенского Татьяна заявила, что не смотрела фильм «Чебурашка» из-за тревоги за страну

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призналась, что не смотрела снятый по книгам ее отца фильм «Чебурашка», так как ей «не до кино». В беседе с NEWS.ru она сообщила, что ей «очень тревожно от того, что происходит в нашей стране», где «чуть ли не каждый день кого-то назначают иноагентом».

Рада за тех, кто видел фильм и получил удовольствие. А мне сейчас не до кино. Я не смотрела ленту. Очень тревожно от того, что происходит в нашей стране. Чуть ли не каждый день кого-то назначают иноагентом. Вчера Максима Галкина, сегодня Артура Смольянинова (оба артиста внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов после высказываний о спецоперации на Украине. — NEWS.ru), завтра назначат Семена Слепакова? Такое впечатление, что идет охота на людей, посмевших высказать точку зрения, отличную от официальной, — объяснила Успенская.

По ее мнению, происходящее «не делает страну сильнее, не способствует объединению общества, а пугает как уже уехавших, многие из которых могли бы вернуться и принести пользу, так и тех, кто уезжать не собирался».

22 января стало известно, что сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате. В день премьеры — 1 января — фильм собрал 227,3 млн рублей, а планку в 1 млрд рублей перешагнул в первый уик-энд. По данным на 22 января, сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рубля.

В первой декаде января «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, собрав более 3 млрд рублей и обогнав прошлый отечественный кинохит «Холоп». К середине месяца фильм превысил по сборам в российских кинотеатрах блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».