Что известно о состоянии Ларисы Голубкиной после падения в больнице

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила, что упала в больнице и повредила ногу. При этом информацию о госпитализации, которая появилась в СМИ, она опровергла. Что известно о состоянии актрисы после падения?

Что случилось с Ларисой Голубкиной и как она чувствует себя сейчас

Лариса Голубкина рассказала, что решила посетить медицинское учреждение для обследования в плановом порядке, однако упала в больнице, подвернув ногу.

«Жива-здорова. В больницу попасть невозможно без собственного желания, мне нужно было проверить, какой у меня гемоглобин, лейкоциты, сколько у меня кальция. И я просто упала. Ну, видите как — вчера объявили о смерти Верочки (актриса Вера Васильева. — NEWS.ru), и Борисова (актриса Вахтанговского театра Юлия Борисова. — NEWS.ru) умерла, и Мирошниченко. Заодно решили: может и Голубкина помрет. Кто-то первый должен сообщить об этом», — пояснила она MK.RU.

Знаменитость также прокомментировала появившуюся в прессе информацию о госпитализации. Голубкина опровергла эту новость, отметив, что уже находится дома. Артистка попадала в больницу весной 2021 года: тогда она проходила реабилитацию после перелома шейки бедра, случившегося в 2020 году. С тех пор звезда регулярно проходит обследования и следит за состоянием здоровья.

В июне текущего года Голубкину госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом «полиневропатия» (осложнение после перенесенных вирусных заболеваний). 83-летняя актриса сейчас практически не снимается в кино и не появляется на сцене из-за плохого самочувствия.

По словам Голубкиной, после падения в больнице серьезных повреждений она не получила. Артистка отметила, что врачи наложили ей гипс. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно. Обстоятельства падения звезда не раскрыла.

Чем известна Лариса Голубкина

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Голубкина стала популярной еще будучи студенткой: в 1962 году она исполнила роль Шурочки Азаровой в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии (ныне — Театра армии). На сцене Центрального академического театра Российской армии артистка воплотила множество женских образов. Она играла Леди Макдуф в «Макбете», Екатерину II в «Любовь — книга золотая», Гвен в «Боже, храни короля» и другие роли.

Голубкина также известна как супруга Андрея Миронова, с которым она состояла в браке с 1977 по 1987 год. В 2020 году, когда актриса отмечала 80-летний юбилей, ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства отмечал ее незаурядный талант и вокальные данные.

«Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, Вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе», — говорилось в поздравительной телеграмме, распространенной пресс-службой Кремля.

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