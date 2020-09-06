Бывшая жена Дэна Брауна подала на него в суд

https://static.news.ru/photo/69ed1760-f004-11ea-b553-fa163e074e61_660.jpg Дэн Браун Фото: Miquel Llop/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая жена автора романа «Код да Винчи» Дэна Брауна Блайт Браун подала на него в суд в июле 2020 года.

Блайт Браун обвиняет бывшего супруга в неоднократных изменах и «тайном разграблении» их имущества.

Она пояснила, что Дэн Браун тратит их совместные деньги на своих любовниц, которых у писателя было четыре. По словам Блайт Браун, супруг ей изменял последние шесть лет их 21-летнего брака, отмечает Lenta.ru.

Например, одной из своих любовниц Джудит Питерсен Дэн Браун подарил двух лошадей, стоимость одной — 260 000 фунтов стерлингов (более 26 млн рублей).

Отмечается, что суд встал на сторону Блайт Браун. Теперь Джудит Питерсен должна будет раскрыть финансовую информацию.

Однако сам писатель Дэн Браун назвал обвинения клеветой и сообщил, что этот суд «разбивает ему сердце», поскольку он уважает свою бывшую жену.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2017 году Дэн Браун занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей в мире. Автор заработал $20 млн.