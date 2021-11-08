Будина высказалась против «порноперформанса» в театре Мейерхольда

«Порноперформанс» хореографа из Дании Метте Ингвартсен на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда является антихудожественным, а подобный контент в России активно продвигается. Если театр «просто сожгут» после декабрьского показа, этому не стоит удивляться, заявила актриса Ольга Будина в интервью «Царьграду».

Но знаете, больше всего меня потрясло, что фестиваль NET, который «предлагает своё видение мирового театрального ландшафта сегодняшнего дня» — как написано на сайте фестиваля, — поддерживает Фонд Президентских грантов и наш СТД — Союз театральных деятелей Российской Федерации! — сказала Будина.

Она добавила, что в рамках этого фестиваля будет продемонстрировано не менее «новаторское» прочтение классической пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры» в постгуманистическом мире. Будина заявила, что ей и её друзьям смотреть откровения датского гея о трудностях каминг-аута совершенно не интересно.

Ранее Ольга Будина обвинила в подрыве нравственности «голубые огоньки». По её мнению, на них ещё во времена СССР людям активно навязывался культ пьянства.