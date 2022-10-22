Большову заметили в театре спокойную и улыбающуюся после смертельного ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Большова

Анну Большову, сбившую насмерть женщину в Калужской области, видели в театре Ленком через четыре дня после трагедии. Актриса вела себя как ни в чем не бывало, улыбалась и не отменила ни одного спектакля, сообщает ProZvezd, ссылаясь на поклонников актрисы.

Артистка побывала 18 октября на пресс-конференции, посвященной юбилею театра, а также на открытии выставки «Ленком. Без пяти сто». О том, что 14 октября Большова задавила человека, общественности стало известно позже. Но в тот день актриса не выглядела подавленной или расстроенной.

После того как информация о происшествии была обнародована, в СМИ появились предположения, что погибшая сама могла броситься под колеса, была пьяна, а, возможно, уже даже и мертва — и актриса могла просто наехать на тело.

Эти предположения возмутили адвоката Сергея Жорина, который опубликовал у себя на странице в соцсетях вышеуказанные заголовки и подписал:

Коротко о том, что происходит, если в ДТП погиб обычный пешеход, а за рулем авто оказалась известная актриса.

Адвоката поддержали подписчики, сравнившие происшествие с Большовой с ДТП с Олегом Ефремовым. Комментаторы не сомневаются, что артистка сейчас будет делать все возможное, чтобы избежать наказания и «угрохает» кучу денег на адвокатов. Однако факт остается фактом. «Человек умер, это факт! Если даже предположить, что человек бросился сам на автомобиль и экспертиза покажет, что человек умер от удара авто, всё равно кто был за рулём косвенно виновен в смерти», «Короче, понятно. Пьяная мертвая женщина бросилась под машину. Ага...», иронизируют пользователи.

Сама Большова пока хранит молчание, однако, ее поведение возмущает и родственников погибшей, у которой остались сиротами двое детей. Актриса не связалась с родственниками погибшей под колесами ее авто женщиной, не предложила никакой материальной помощи детям и даже не извинилась.

Ранее газета «МК» узнала детали «автомобильной» биографии актрисы Анны Большовой, которая насмерть сбила 31-летнюю женщину под Калугой. Актриса пользуется машиной уже девять лет, она регулярно ездит в свой загородный дом в Калужской области, где и произошло ДТП со смертельным исходом.