Безруков объяснил, почему был на параде в Екатеринбурге без маски

https://static.news.ru/photo/1d231cbc-b617-11ea-b412-fa163e074e61_660.jpg Сергей Безруков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёр Сергей Безруков посетил парад Победы в Екатеринбурге. Перед этим он участвовал в открытии экспозиции, посвящённой разведчику Николаю Кузнецову, и побывал в музее военной техники в Верхней Пышме. Затем он планирует отправиться в Волгоград, где примет участие в концерте на Мамаевом кургане.

На трибуне во время парада Сергей Безруков сидел рядом с главой Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным. Тот факт, что именитые гости были без масок, вызвал в соцсетях осуждение многих уральцев, так как в Екатеринбурге масочный режим никто не отменял.

Маска не в помещении — по желанию. Да и нормы были соблюдены. На трибунах расстояние друг от друга было 1,5 метра, — ответил KP.RU Безруков на вопрос о причине отсутствия маски.

Артист также подчеркнул, что средства дезинфекции у него лежали в кармане, а перед пропуском на трибуны всем измеряли температуру.

Как писал NEWS.ru, российские музыканты Дима Билан и Николай Расторгуев споют на концерте, посвящённом празднованию Дня Победы, на Мамаевом кургане в Волгограде. Торжественный концерт в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт у подножия монумента «Родина-мать зовёт!». На монумент будет спроецирована видеоинсталляция, и во время концерта прозвучат знаменитые песни военных лет и стихи о народном подвиге. Вместе с Биланом, Расторгуевым и Безруковым в шоу примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Сергей Мазаев, Александр Петров и Ирина Пегова.

Концерт на Мамаевом кургане вживую смогут посмотреть только 100 человек. Без билетов на мероприятие никого пускать не будут.