Бегбедер выпустит книгу со смайликом на обложке вместо заглавия

https://static.news.ru/photo/0c03937a-a970-11ea-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фредерик Бегбедер Фото: Michael Baucher, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Новый роман французского писателя Фредерика Бегбедера выйдет со смайликом вместо заглавия на обложке. Автор условно называет своё произведение «Человек, который умер от смеха».

На обложке будет использован «плачущий от смеха смайлик». Писатель отметил, что в книге есть глава, которая состоит только из смайликов и эмодзи, передаёт РИА Новости.

Это новый язык, который замещает старый. Этот популярный символ заменил название книги, — сказал Бегбедер.

По словам представителей книжного фестиваля «Красная площадь», на русском языке произведение выйдет осенью 2020 года.

Как писал NEWS.ru, британская «виртуальная» группа Gorillaz объявила о выходе книги о себе. Таким образом коллектив решил отметить своё 20-летие.