Российская актриса объяснила, как успевает играть в кино и в театре Актриса Тумайкина рассказала, что успевает играть и в кино и в театре благодаря любви к профессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Тумайкина

Актриса Ольга Тумайкина рассказала, что совмещать службу в театре им. Евгения Вахтангова с участием во множестве телепроектов ей помогает любовь к профессии. Именно благодаря этому она развивается и находит силы на новые роли, пояснила артистка в интервью для «Слово и Дело». Она добавила, что переключаться между множеством образов ее выручает способность «смотреть в разные стороны» и различать «краски и оттенки» персонажей.

Секрет в том, что я очень люблю свою профессию. И, как мне кажется, у меня хватает сил смотреть в разные стороны. Я имею в виду, различать краски и оттенки персонажей, которых я исполняю— в театре ли это или в кино. Да, я из тех счастливых людей, которые любят свою работу и любят работать. И я продолжаю надеяться на то, что и эта работа, актерская, меня тоже любит. Поэтому в этой взаимности мы каким-то образом и восстанавливаемся, и продолжаем мечтать, имеем силы на завтрашний день, и я, надеюсь, развиваемся, — рассказала Тумайкина.

Актриса подчеркнула, что считает себя именно театральной актрисой из-за «количества и качества прожитых персонажей». К своим ролям она относится как к отпуску или «внезапному подарку». Артистка также сравнила работу в кино с приключениями и путешествиями, но уточнила, что это «каждый раз экзамен».

Известный по роли Ромы Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе» актер Александр Якин ранее рассказал, что до съемок в сериале работал водителем-курьером. По словам артиста, он устроился на такую работу после первого курса, когда театр, где он служил, приостановил на лето свою деятельность и у него осталось много свободного времени. Якин убежден, что работа не по специальности — это не шаг назад.