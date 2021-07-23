Умерла актриса из сериала «Мухтар»

Актриса Зинаида Пасютина, известная по сериалам «Мухтар», «Причал любви и надежды» и «Покушение», умерла на 74-м году жизни. О её кончине сообщается на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ).

В сообщении говорится, что актриса более 40 лет своей жизни посвятила служению театральному искусству и БГУКИ. Пасютина вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность.

Зинаида Михайловна, кроме того, принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству. Отмечается, что актриса проводила мастер-классы в Белоруссии, Германии, Литве, Латвии, а также на Украине, в России и Швейцарии. Причина смерти актрисы театра и кино неизвестна.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин умер в возрасте 59 лет. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что все артисты старались помочь Мускатину, но «болезнь оказалась сильнее». От какой болезни скончался один из основателей «Ласкового мая», не сообщается.