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Умерла французская актриса и певица Сюзанна Пьеретта Делер, широко известная как Сюзи Делер. Ей было 102 года.

Артистка скончалась в доме престарелых, сообщает France 24.

Деллер обрела популярность в 1940-х годах. В течение десяти лет она состояла в отношениях с режиссёром Анри-Жоржем Клузо, у которого снялась в его дебютном фильме «Убийца живёт в доме... № 21», а также в его картине «Набережная Орфевр» 1947 года. Благодаря именно этим ролям артистка получила наибольшую известность.

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