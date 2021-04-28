Жительницу Кабардино-Балкарии обвиняют в убийстве новорождённой дочери

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Жительницу Кабардино-Балкарии подозревают в убийстве новорожденной дочери. Тело ребёнка было найдено на мусорном полигоне. Женщина объявлена в розыск. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Страшная находка была сделана 23 апреля. На конвейерной ленте на полигоне по переработке твёрдых коммунальных отходов за селением Урвань обнаружили тело новорожденной девочки с ранением в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Наказание за данное преступление предусматривает в том числе пожизненное заключение.

По подозрению в совершении преступления в розыск была объявлена Альбина Журтова 1987 года рождения, мать мёртвой девочки, которая покинула постоянное место жительства и скрывается от следствия.

По информации правоохранителей, ранее женщина была судима и может представляться другим именем.

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